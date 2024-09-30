盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.4%，總成交額4.31億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:19
台股今日橡膠工業類股表現強勁，30日12:19相關指數上漲2.4%，總成交額4.31億元，大盤占比0.18%。
該產業上漲家數7、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股正新(2105-TW)30日12:19股價上漲2.15元，報51.5元，漲幅4.36%。
橡膠工業近5日下跌0.39%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.39%
|+3.16%
|近一月
|-3.43%
|+2.96%
|近三月
|-2.7%
|-0.75%
|近六月
|+2.13%
|+12.64%
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