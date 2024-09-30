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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.4%，總成交額4.31億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:19


台股今日橡膠工業類股表現強勁，30日12:19相關指數上漲2.4%，總成交額4.31億元，大盤占比0.18%。

該產業上漲家數7、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股正新(2105-TW)30日12:19股價上漲2.15元，報51.5元，漲幅4.36%。

橡膠工業近5日下跌0.39%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -0.39% +3.16%
近一月 -3.43% +2.96%
近三月 -2.7% -0.75%
近六月 +2.13% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22224.54-2.62%
正新51.84.96%

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