中國降存量房貸利率！四大行發布調整方案 10/12是關鍵時點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-30 09:10

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中國人民銀行（央行）周日（29 日）晚間宣布存量房貸利率下調方案，隨後工、農、中、建四大行立即發聲，公布批量調整存量房貸利率的公告。

據《第一財經》報導，從公告來看，10 月 12 日和 10 月 31 日成為關鍵時點。其中，10 月 12 日，各家銀行將透過官方網站、官方微信公眾號等渠道發布具體實施細則；10 月 31 日前，各家銀行將統一批量調整。

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農業銀行 (01288-HK) 表示，將按照市場化、法治化原則，多渠道提供便利服務，依法合規展開利率調整工作，將於 10 月 12 日發布具體操作事宜，10 月 31 日之前統一批量調整存量商業性個人房貸利率。

農業銀行後續會在中國農業銀行官網、微信公眾號、貸款經辦行、95599 等渠道公告相關信息。

中國銀行 (601988-CN) 說，將按照市場化、法治化原則，依法合規制定實施細則，同時進行技術準備，擬於 10 月 12 日透過官方網站、微信公眾號、貸款經辦行、95566 等渠道發布具體實施細則，並於 10 月 31 日前批量調整存量房貸利率。

建設銀行 (00939-HK) 也表示，正在抓緊制定批量調整存量房貸利率實施方案，擬於 10 月 12 日發布具體操作細則，10 月 31 日前完成批量調整，將及時在官方網站、微信公眾號、網點等渠道發布相關事宜。

工商銀行 (01398-HK) 稱，將按照市場化、法治化原則，依法合規展開存量房貸利率調整工作，擬於 10 月 12 日透過官網、微信公眾號、網點、95588 等渠道公布具體操作指引及相關事宜，並於 10 月 31 日前完成存量房貸利率批量調整工作。

中國央行周日發布公告，表示要完善商業性個人房貸利率定價機制，中國人民銀行指導市場利率定價自律機制同日發布《關於批量調整存量房貸利率的倡議》。

綜合公告和倡議看，2024 年 10 月 31 日前，商業銀行將對符合條件的存量房貸再展開一次批量調整，將利率較高的存量房貸利率降至全國新發放房貸利率附近。

商業銀行批量調整後，11 月 1 日起，滿足一定條件的商業性個人房貸借貸雙方，可協商調整加點幅度及重新定價周期。

《財聯社》指出，以人民幣 100 萬元、25 年期、等額本息還款的存量房貸為例，假設房貸利率從 4.4% 降至 3.55%，可減少借款人利息支出每年約 5,600 元。