人民幣3元管飽 中國平價快餐店捲起來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 16:00

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最近，中國吹起了一股平價餐飲風。

據微信公眾號《定焦 One》指出，家住北京東四環的波波就有明顯感受，最近幾個月，她家樓下的餐館突然捲起來了，南城香、紫光園、超意興齊刷刷地開店了。

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先是上半年，一家南城香開起來了，火爆的趨勢從開店一直持續到現在。

波波說，裡面的早餐湯類人民幣（下同）3 元自助，包括皮蛋瘦肉粥、南瓜粥、豆漿、豆腐腦、橙汁等不限量供應，加一個包子 2.5 元，或油條 2.8 元，不到 6 元，就能解決早餐。

要是還想省錢，自帶乾糧，直接蹭店裡 3 元的自助早餐，也不是不可以。波波就遇到過有人自帶切片麵包，配著粥和豆腐腦吃早餐。

中午，南城香有炒菜、餛飩、麵等。另外，店裡免費不限量供應涼拌圓白菜、酸豆角，還有西瓜、聖女果、哈密瓜等水果，白米飯、雜糧飯可以無限續，打工人吃到扶牆通常也只需要 20 多元。

晚飯更有號稱「窮人小火鍋」的 22 元蔬菜自助小火鍋，蔬菜不限量，加了牛肉或者羊肉的小火鍋，價格是 39.9 元，蔬菜鍋也成了很多減脂小夥伴的福音。

波波調侃，網上大火的米村拌飯 3 元「窮鬼套餐」，其實就是蹭了店裡可以 3 元無限續的米飯，免費的辣白菜、酸豆角、海帶湯。

商戰中，盯著對手布局通常沒錯。9 月份，一家紫光園在南城香隔壁熱熱鬧鬧地開業了，不出意外，又是連續排隊。兩家在早餐上的競爭頗顯硝煙味。

紫光園的早餐廣告標語是「5 元吃飽，8 元吃好」，餐點包括豆腐腦、油餅、包子、雞蛋等，算下來比南城香還便宜了幾毛錢。

北京兩個品牌還沒分出勝負，山東快餐品牌超意興又空降了。最近，就在南城香和紫光園隔壁，超意興的店鋪正在裝修。波波更加期待了，不知道幾個品牌接下來會捲到什麼程度。

32 歲的文化行業從業者文楊常吃的是南城香和醉麵，她說：「日常上班的時候選這幾家，有小菜有主食，能吃飽，口味也還可以，夏天有涼麵，冬天有砂鍋，還有經典的牛肉麵、餛飩、烤串等，滿足了我一年四季的需要，算是不會出錯的選擇。」

平價餐飲中，除了類似的社區餐飲火爆，大型商圈裡最熱鬧的也是平價餐館。《2023 北京商業發展藍皮書》的數據顯示，在 2023 年前三季市場新租需求中，餐飲佔 36.7%。作為商場中最活躍的業態之一，地下一層、地下二層的小吃快餐受寵，在餐飲各品類中的比重達到 39.27%。

很多人好奇，這類型平價餐飲品牌大多數不是新品牌，怎麼就突然走入大眾視野了？

堅果創投創始人展豪認為，現在商務活動下滑，消費者也回歸理性，吃飯的場景更多的變成了一人或兩人。

過去餐飲行業更抓人眼球的點在網紅餐飲、中高檔餐飲品牌，還有一些外賣品牌，剛需性平價餐飲存在感不強。



近年來，中高端餐飲需求下滑，大家對網紅餐飲的印象變成又貴又難吃，有些還要排長隊。

另外，消費者對外賣的要求也在變高，消費者對預製菜的聲討聲也很大。這時候，一些好吃不貴，方便快捷，主打現製的快餐就被篩出來了。

所以，不是平價餐飲突然火了，而是大眾把目光放在了它身上。

文楊這樣總結自己常吃平價快餐的原因：

一、餐館選址在公司或家樓下，佔了地理位置的優勢。

第二、上餐很快，能滿足即時需求，大部分餐館有倒計時裝置，不用擔心等太久。

第三、能作為部分外賣替代，「價位差不多的情況下，這種餐館裡設置明廚明灶，有現製的烤串等，我能看到看他在裡面怎麼煮麵、炒菜、出餐，也是比較乾淨的，會打消對預製菜等問題的顧慮」。