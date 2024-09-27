中興電獲離岸風電50億訂單 明年開始貢獻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 19:29

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中興電 (1513-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理郭慧娟表示，受惠台電強韌電網計畫關鍵工程需提前至 2028 年完成，中興電獲得離岸風電統包、變電站的訂單，最快 10 月至 11 月簽約，金額達 50 億元，預計明年將開始貢獻業績。

郭慧娟表示，上半年綠能相關營收占比 74%，預期比例將持續提高，年底將達 76%。而旗下電力事業 8 月不含風電已成交 163 億元，目前在手訂單達 400 億元。

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郭慧娟提到，除取得 50 億離岸風電統包、變電站訂單外，預計明年第一季也將拿到 2MW 太陽光電的訂單，兩筆訂單將於明年開始貢獻。其中，50 億離岸風電統包訂單將於明年下半年開始挹注，並分成 4 年認列。

另外，嘟嘟房停車營收累計今年前 8 月營收達 21.9 億元，年對年成長 16.5%，預期今年營收將達 32 億元，2025 年可達 34 億，並規劃在 2026 年規劃分割上市。

不過郭慧娟觀察，儲能案有停滯狀況，使得原先預期營收有雙位數成長的表現不如預期。雖然營收表現低於預期，但儲能案場的缺口改由空調及發電機補上，兩項業務皆有成長，因此預期下半年營收表現將與上半年持平，不至於衰退。

法人也預估，在離岸風電及太陽光電訂單的挹注下，加上嘟嘟房逐步成長，2025 年營收將有 5 至 10% 的成長，獲利則持平。

產能方面，郭慧娟則表示，今年重電需求暢旺，嘉義廠已於 1 月投產，並擴建 1880 坪廠房倉庫，以提升產線順暢度，產能增加 20%。2025 年規劃再增加嘉義廠 3 座廠房整建，以及約 2000 坪倉儲地的投資。2026 年則將以自動化焊接與 AI 報價系統提升效率，預期屆時產能將提升 15 至 20%。