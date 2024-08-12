禾聯碩上半年EPS 2.3元 8/29日除息發現金股利4元

家電品牌禾聯碩 ( 5283-TW ) 今 (12) 日公布上半年財報，上半年稅後純益 16.8 億元，年減 59.5%，每股純益 2.30 元。禾聯碩也同步公告，除息交易日為 8 月 29 日，每股配發現金股利 4 元，現金股利匯款日為 9 月 26 日。

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禾聯碩總經理林欽宏先前於法說會提及，空調銷售量易受氣溫影響，不過今年第二季溫度升高後，空調交貨量隨之提升，林欽宏表示，液晶顯示器、廚房家電，也是禾聯碩受好評產品，會持續優化產品組合，搶攻下半年市場。