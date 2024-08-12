禾聯碩上半年EPS 2.3元 8/29日除息發現金股利4元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-12 20:05
家電品牌禾聯碩 (5283-TW) 今 (12) 日公布上半年財報，上半年稅後純益 16.8 億元，年減 59.5%，每股純益 2.30 元。禾聯碩也同步公告，除息交易日為 8 月 29 日，每股配發現金股利 4 元，現金股利匯款日為 9 月 26 日。
禾聯碩第二季營收 191.1 億元，季增 69.9%，年減 3.3%；毛利率 34.3%，季增 6.0 個百分點，年減 0.9 個百分點；營業利益 20.4 億元，季增 435.9%，年減 27.5%；營益率 10.7%，季增 16.1 個百分點，年減 3.6 個百分點。稅後純益 20.1 億元，季增 703.7%，年減 18.5%，每股純益 2.76 元。
大聯碩上半年累計營收 303.5 億元，年減 5.4%；毛利率 32.1%，年減 2.5 個百分點；營業利益 14.4 億元，年減 69.0%；營益率 4.7%，年減 8.5 個百分點；稅後純益 16.8 億元，年減 59.5%，每股純益 2.30 元。
禾聯碩總經理林欽宏先前於法說會提及，空調銷售量易受氣溫影響，不過今年第二季溫度升高後，空調交貨量隨之提升，林欽宏表示，液晶顯示器、廚房家電，也是禾聯碩受好評產品，會持續優化產品組合，搶攻下半年市場。
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