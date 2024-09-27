【前線觀察】營業員看市場：常勝投資人與虧損投資人的差別與常見問題

鉅亨研報 2024-09-27 11:38

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作為一名營業員，我有機會觀察所有客戶的下單行為，包括他們買賣了哪些股票、交易的價位和時間點，並從這些買賣當中看到誰在賺錢、誰又長期虧損。這種觀察猶如擁有「上帝視角」，讓我能看到普通人難以察覺的市場異象。然而，基於職業道德，我不會透露客戶的具體交易情況或策略。不過，我認為我可以分享一些常見的投資陷阱和壞習慣，希望能幫助大家在投資上更順利。 在這篇文章中，我將分享一些我觀察到較容易賺錢的人，以及為什麼他們能夠獲利。同時，也會討論那些長期虧損的人，以及他們犯下的常見錯誤。

一、市場中容易賺錢的投資者

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1. 定期定額的「小白」投資者

有不少客戶屬於這類型，他們對投資並不熟悉，甚至從未買過股票，僅僅是通過定期定額投資於指數型基金。儘管投資過程中可能會遇到下跌，但長期來看，他們大多是有賺錢的。與頻繁殺進殺出但最終表現不如大盤的人相比，這類投資者至少能獲得與市場一致的回報。對於平時忙碌、沒有時間深入研究股票的人來說，這是一種簡單而有效的投資方式。

2. 產業高階管理者

這類客戶是極少數的一群人。有趣的是，並不是所有懂產業的高階主管都能賺錢。那些真正能夠從市場中獲利的，除了具備產業專業知識外，更關鍵的是他們懂得如何投資。這些人善於運用不同的交易工具，還會在進場前做好充分的計劃，設立投資週期、停損和停利點，並為風險做好最壞的打算。因此，賺錢的原因並非單靠對產業的了解或內線消息，而是因為他們有事先規劃的投資策略和風險控管，對產業的熟悉只是增強了他們持股的信心。

3. 認真的交易者

二、市場中容易虧損的投資者