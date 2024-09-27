陸8千億人民幣救市計畫能否提振實體經濟？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 08:53

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中國強力救市持續刺激全球股票市場，美股三大指數周四 (26 日) 全面收漲，歐洲股市也齊步走揚，中國股市與香港股市也井噴大漲，顯示投資人對中國央行透過「史無前例」貸款工具提振市場表示歡迎，但能否刺激實體經濟仍待觀察，專家則認為仍需要採取財政刺激措施才能重振信心。

中國央行週二 (24 日) 公佈一項人民幣 8000 億 (1140 億美元) 的提振股市計畫，包括向資產管理公司、保險公司和券商放貸，以支援它們購買股票，以及向上市公司放貸，支援其回購股票。

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中國央行行長潘功勝在金融監管官員共同出席的新聞發佈會上表示，這是中國央行第一次「創新」並使用這些類型的貨幣政策工具支持資本市場，並稱正研究設立「股市平準基金」。

若計畫奏效，資金規模有望擴大一倍或二倍，這堪稱是中國央行向中國股市最大規模輸送「彈藥」的行動之一。

中國股市過去四年來持續走低，中國央行消息公佈後，中國滬深 300 指數上漲 4.3%，創 2020 年 7 月來單日最佳表現，週三 (25 日) 再漲 2.1%。該指數自 2021 年以來已下跌逾 40%。

渣打銀行大中華區和北亞首席經濟學家丁爽表示，這些措施超出市場預期。與過去人們抱怨漸進式的政策回應相比，這或許標誌著更激進政策措施的開始，但仍需關注計畫規模和接受程度，以評估其對市場的影響。

法巴銀行亞太區股票及衍生品策略主管呂成指出，目前已經出現一些新穎的想法，尤其是在貸款和互換工具方面。

新的互換工具允許非銀行金融公司以債券、股票或 ETF 作為抵押品從中國央行借款購買股票。再貸款計畫向商業銀行提供低息貸款，商業銀行可將其借給期望回購股票以增加股票價值的公司。

經濟學家表示，購買股票的激勵措施旨在擴大政府支援的金融機構組成的所謂「國家隊」的持股。

中國證監會主席吳清週二表示，截至 8 月底，機構投資人持股佔 A 股流通市值比例從 2019 年 17% 提高到 22.2%，但稱當前資本市場中長期資金總量不足。

呂成表示，再貸款計畫的本質是針對目前仍猶豫不願曾持股票的其他金融機構。「這取決於基金是否願意從中國央行借錢購買股票，且在股價下跌的情況下承受損失。」

摩根士丹利分析師說，上述刺激措施相當於中國 A 股市場總流通市值的 3%，稱這些措施是「絕對積極之舉」。

經濟學家指出，週二宣佈的刺激措施意義重大，尤其是同時下調基準利率和存款準備金率。

多數分析師表示，只有一輪能穩定中國持續低迷的房市並讓家庭直接受益的大規模財政刺激，才能説明重燃信心並抑制通縮。

Abrdn 資深新興市場經濟學家 Robert Gilhooly 表示，週二針對存量房貸降息是最接近向家庭進行財政轉移的措施。