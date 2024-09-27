多頭瘋狂簇擁！科技股領漲 恒指又飆逾3.5% 香港睽違兩年重返亞洲金融一哥寶座

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-27 14:37

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香港恒生指數 (HSI)今 (27) 日持續狂飆，盤中漲幅一度超過 3.5%，恒生科技指數更漲逾 7%，主要受到中國一系列「政策組合拳」的提振，香港也睽違兩年重返亞洲金融一哥的寶座。

市場做多情緒持續高漲下，大型科技股繼續強勢上漲助攻大盤，美團與京東漲逾一成，阿里巴巴漲逾 6%，製藥與乳業股也向上攀漲，中字頭銀行類股則逆勢下跌。

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建銀國際出具研究報告指出，美團在宏觀不確定性下的韌性增長、擁有強大的執行力及穩定的本地服務業競爭格局，維持該個股「優於大盤」評等。該行認為，美團 2023 至 2026 財年的獲利複合年成長率為 44%，是中國網路類股中成長最快的公司之一，因此其估值仍然偏低。



建銀國際表示，由於營運槓桿作用，加上與抖音的競爭緩和，美團今年下半年經調整營利率將年增 31%。展望明年，該行預估美團可維持 15% 的穩定收入增長，利潤率持續改善，令經調整經營溢利及經調整淨溢利分別增長 34% 和 32%，目標價由 150 港元上調至 176.1 港元。

至於京東，自從上月被沃爾瑪出清持股後，京東 H 股及美股 ADR 股價分別累計反彈 24% 和 27%，表現優於 KraneShares 中概互聯網指數及主要電子商務同業同期表現，主要因為家電以舊換新政策的正面消息及低估值。



摩根大通預估，短期內京東將獲利回吐，但不認為跑贏大盤的表現已經結束，因看好京東營收在第三季和第四季年增率將改善，並重申「增持」評等且將美股和 H 股目標價分別由 36 美元及 140 港元，上調至 40 美元和 155 港元。



隨著中國十一國慶節假日來臨，港股將在 10 月 2 日、3 日、4 日、7 日正常開市，觀察過去 10 年十一長假後的港股表現，恒生指數節後上漲機率高達 70%，恒生科技指數更接近 80%。

東吳證券指出，從技術形態來看，港股四大指數似乎都走出三重或者四重底部。從成交金額、企業獲利加速及美元進入降息週期等諸多指標來看，香港股票市場指數或已走出底部。

中國人民銀行周二 (24 日) 公佈一系列政策，東海證券指出，政策組合拳的及時推出，有望穩定市場預期，帶動消費及投資需求的回升。

與此同時，由英國智庫 Z/Yen 集團與中國 (深圳) 綜合開發研究院近日發布的第 36 期全球金融中心指數排名顯示，全球排名前三的金融中心分別是紐約、倫敦、香港，這意味著時隔兩年香港擠下新加坡重回亞洲第一金融中心，全球再現「紐倫港」格局。

經歷連四期排名落後新加坡之後，香港本期以 749 的評分超過新加坡的 747 分，且整體評分上升 8 分，是全球十大金融中心提升最多的。

分析人士認為，這與香港資本市場強勢復甦有關，越來越多的中國優質企業近年紛紛赴港二次上市，這個優勢是新加坡不具備的。

就在上周，家電龍頭美的在港交所二次上市，此次 IPO 募資達 310 億港元，成為港股近三年最大 IPO，目前該集團在港股市值超過 5500 億港元，比上市當天又成長 1000 多億港元。

不只有美的，國內還有眾多的科技公司在香港二次上市，包括騰訊、阿里巴巴、美團、比亞迪、小米、網易、京東、海爾、百度、快手等科技公司都有在港交所上市。

根據不完全統計，至少有 29 家中概股回港上市，尤其是 2020 年以後回港上市數量增加明顯，主要因為港交所近年實施一系列上市制度改革與降低上市門檻，其次是中概股在美國面臨著諸多不確定性因素，要尋找其他資本市場規避風險，第三個原因就是可以吸引更多亞洲地區的投資者。

目前，港股市值高達 36 兆港元，日均成交額超過千億港元，上市公司數量超過 2600 家，新加坡股市市值不足 6 兆港元，日均成交額也不足 1 百億港元。

儘管去年星港兩地 IPO 市場表現都差強人意，但香港依然好過新加坡，共有 70 家 IPO 新上市公司，新加坡僅 9 家。