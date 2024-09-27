中央政治局喊要有力度降息 美國中概股應聲暴漲近11%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-27 08:06
美國熱門中概股周四（26 日）收盤普漲，那斯達克中國金龍指數暴漲 10.85%，創 2022 年以來最大單日漲幅，利多是中共中央政治局周四表示，要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道，保證必要財政支出，並且要有力度降息。
美股愛奇藝 (IQ-US) 、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 、京東 (JD-US) (09618-HK) 、拼多多 (PDD-US) 、小鵬汽車 (XPEV-US) 、唯品會 (VIPS-US) 、阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 、微博 (WB-US) 周四收盤的漲幅都超過 10%，滿幫、百度飆漲逾 9%，騰訊音樂狂漲 8% 以上。
中共中央政治局周四召開會議，分析和研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。
中共中央指出，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要冷靜看待經濟形勢，正視困難，堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。
中共中央表示，要加大財政、貨幣政策逆周期調節力度，保證必要財政支出，切實做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，有力度降息。
中共中央提到，要促進房地產市場止跌回穩，對新屋興建要嚴控增量、壓低存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應群眾關切，調整住宅限購政策，降低存量房貸利率。
高盛全球市場董事總經理 Scott Rubner 周四表示，近日中國股市走勢強勁，那斯達克中國金龍指數在過去四天狂飆 19%，美國總統大選結束後，中國股市應該成為投資者投資計畫的重要組成部分。
Rubner 認為，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，如果情況是這樣，投資者應該想要參與其中。周四他在給客戶的一份報告中寫道：「我認為這一次中國真的不一樣。」
避險基金傳奇人物 David Tepper 周四也說，沒想到中國的政策力道這麼大，他會買一切中國資產。
Tepper 在接受媒體採訪時說：「原本就認為上周美國聯準會（Fed）的降息決定，會促使中國放寬政策，我沒想到中國會使出那樣的大招，這是一個徹底轉變。」
當被問及買了什麼中國資產時，他回答稱：「什麼都買，我會買 ETF，也會買期貨，所有的都會買。」
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