鉅亨速報 - Factset 最新調查：閎康(3587-TW)EPS預估上修至11.96元，預估目標價為311.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對閎康(3587-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.83元上修至11.96元，其中最高估值13.85元，最低估值11.27元，預估目標價為311.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.85(13.85)
|16.89
|最低值
|11.27(11.27)
|13.9
|平均值
|12.13(12.04)
|15.38
|中位數
|11.96(11.83)
|15.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|5,403,000
|6,363,000
|最低值
|5,232,000
|6,207,000
|平均值
|5,308,500
|6,291,250
|中位數
|5,299,500
|6,297,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.81
|10.12
|9.48
|6.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,808,997
|3,973,988
|3,361,082
|3,061,573
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3587/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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