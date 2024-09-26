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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：閎康(3587-TW)EPS預估上修至11.96元，預估目標價為311.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 18:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對閎康(3587-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.83元上修至11.96元，其中最高估值13.85元，最低估值11.27元，預估目標價為311.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值13.85(13.85)16.89
最低值11.27(11.27)13.9
平均值12.13(12.04)15.38
中位數11.96(11.83)15.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值5,403,0006,363,000
最低值5,232,0006,207,000
平均值5,308,5006,291,250
中位數5,299,5006,297,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.8110.129.486.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,808,9973,973,9883,361,0823,061,573

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3587/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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