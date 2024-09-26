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鉅亨速報

盤中速報 - 力新(5202)大漲7.06%，報24.25元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 11:20


力新(5202-TW)26日11:20股價上漲1.6元，報24.25元，漲幅7.06%，成交1,509張。

力新(5202-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為AI-OCR智慧內容辨識擷取服務。OA雲端辦公室協同管理。

近5日股價上漲2.49%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+64 張
  • 外資買賣超：+54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：+126 張
  • 融券增減：-1 張

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