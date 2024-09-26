盤中速報 - 力新(5202)大漲7.06%，報24.25元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 11:20
力新(5202-TW)26日11:20股價上漲1.6元，報24.25元，漲幅7.06%，成交1,509張。
力新(5202-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為AI-OCR智慧內容辨識擷取服務。OA雲端辦公室協同管理。
近5日股價上漲2.49%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+64 張
- 外資買賣超：+54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+126 張
- 融券增減：-1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 力新(5202)急拉3.15%報24.55元，成交3,358張
- 【量大強漲股整理】台股反攻向上，真正轉強的訊號關鍵指標看甚麼?
- 盤後速報 - 力新(5202)下週(8月29日)除息0.7元，預估參考價25.25元
- 【量大強漲股整理】台股季線附近震盪，特化股全面發動下，有機會續航?未來主流股該鎖定誰?
上一篇
下一篇