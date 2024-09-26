盤中速報 - CELO大漲20.91%，報0.659美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 08:05
CELO(CELO)在過去 24 小時內漲幅超過20.91%，最新價格0.659美元，總成交量達0.50億美元，總市值3.60億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：0.689美元，近 1 日最低價：0.542美元，流通供給量：548,116,086。
Celo於2017啟動，2020年4月上線，是一家基於區塊鏈的數字支付公司，是一個充當加密貨幣的全球支付基礎設施的平台，旨在覆蓋移動用戶。目標是讓世界各地的任何人都可以訪問金融活動，這要歸功於與世界上任何電話號碼之間進行付款的可能性。Celo的穩定幣Celo Dollar（cUSD）的付款可以發送到人們的電話號碼，而不是複雜的地址，電話號碼成為其加密貨幣收款地址，操作和使用更方便。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.23%
- 近 1 月：+5.71%
- 近 3 月：-9.41%
- 近 6 月：-54.91%
- 今年以來：-31.78%
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