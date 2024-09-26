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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.12億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,156美元，24小時漲跌幅-1.87%；以太幣(ETH)現報價格2,592.3美元，24小時漲跌幅-2.03%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.12億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.56億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Dymension(DYM)24小時漲幅12.1%。

24小時跌幅：CELO(CELO)24小時跌幅15.2%；HIVE(HIVE)24小時跌幅12.9%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅10.5%。


近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；SXP(SXP)近一週漲幅17%；大零幣(ZEC)近一週漲幅10.1%。

近一週跌幅：Sei(SEI)近一週跌幅36.5%；Arkham(ARKM)近一週跌幅33%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅31.7%。

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