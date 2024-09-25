〈台幣〉資金簇擁股匯雙漲 強升逾1角收31.84元登1個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 18:34

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受到中國人行放水帶動，資金蜂擁回流亞洲，外資大舉買股並匯入，加上出口商月底有實質拋匯需求，助攻新台幣兌美元匯率今 (25) 日持續走揚，匯價一度衝上 31.7 字頭，終場升幅略為收斂，收在 31.84 元，勁揚 1.26 角，創 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值增至 22.105 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.91 元，最高衝上 31.778 元，一度勁揚 1.88 角，匯銀人士指出，外資今天明顯匯入，成為推升新台幣的一大助力，不過，投信匯出投資款的力道仍不弱，老大哥央行也適時進場，避免新台幣升值幅度過猛，整體來說，仍與韓元等亞幣走勢一致。

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觀察主要亞幣今天對美元表現，美元指數續跌 0.48%，歐元升值 0.58%，新加坡幣升值 0.45%，韓元升值 0.43%，新台幣與日元均升值 0.40%，人民幣亦升值 0.26%。