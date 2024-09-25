盤後速報 - 泰銘(9927)次交易(26)日除息5.15元，參考價71.65元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08
泰銘(9927-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.15元。
首日參考價為71.65元，相較今日收盤價76.80元，息值合計為5.15元，股息殖利率6.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/26
|76.80
|5.15
|6.71%
|0.0
|2023/09/26
|59.4
|4.0
|6.73%
|0.0
|2022/09/06
|41.8
|4.5
|10.77%
|0.0
|2021/08/25
|34.8
|1.0
|2.87%
|0.0
|2020/08/25
|29.9
|2.0
|6.69%
|0.0
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