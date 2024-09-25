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鉅亨速報

盤後速報 - 泰銘(9927)次交易(26)日除息5.15元，參考價71.65元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08


泰銘(9927-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.15元。

首日參考價為71.65元，相較今日收盤價76.80元，息值合計為5.15元，股息殖利率6.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 76.80 5.15 6.71% 0.0
2023/09/26 59.4 4.0 6.73% 0.0
2022/09/06 41.8 4.5 10.77% 0.0
2021/08/25 34.8 1.0 2.87% 0.0
2020/08/25 29.9 2.0 6.69% 0.0

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