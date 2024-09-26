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鉅亨速報

盤後速報 - 世德(2066)下週(10月3日)除息3.78元，預估參考價104.72元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:05


世德(2066-TW)下週(10月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.78元。

以今日(9月26日)收盤價108.50元計算，預估參考價為104.72元，息值合計為3.78元，股息殖利率3.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

世德(2066-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車、機械用之特殊零件、配件生產及研發。汽車用之標準扣件(有螺紋及無螺紋產品)。電子、建築、家具及其他產業用之有螺紋扣件產品。近5日股價下跌0.9%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/03 108.50 3.7775 3.48% 0.0
2023/08/24 84.4 4.419 5.24% 0.0
2022/08/24 72.8 2.0 2.75% 0.0
2021/08/30 52.2 1.7 3.26% 0.0
2020/08/27 50.7 2.3224 4.58% 0.0

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