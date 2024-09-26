盤後速報 - 世德(2066)下週(10月3日)除息3.78元，預估參考價104.72元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:05
世德(2066-TW)下週(10月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.78元。
以今日(9月26日)收盤價108.50元計算，預估參考價為104.72元，息值合計為3.78元，股息殖利率3.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
世德(2066-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車、機械用之特殊零件、配件生產及研發。汽車用之標準扣件(有螺紋及無螺紋產品)。電子、建築、家具及其他產業用之有螺紋扣件產品。近5日股價下跌0.9%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/03
|108.50
|3.7775
|3.48%
|0.0
|2023/08/24
|84.4
|4.419
|5.24%
|0.0
|2022/08/24
|72.8
|2.0
|2.75%
|0.0
|2021/08/30
|52.2
|1.7
|3.26%
|0.0
|2020/08/27
|50.7
|2.3224
|4.58%
|0.0
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