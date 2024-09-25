盤後速報 - 雙喜(5516)次交易(26)日除權息0.5元，參考價19.32元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08
雙喜(5516-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.3元，合計股利0.5元。
首日參考價為19.32元，相較今日收盤價20.10元，權息值合計為0.78元，股息殖利率1.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/26
|20.10
|0.2
|1.0%
|0.3
|2023/09/15
|32.3
|0.5
|1.55%
|1.0
|2022/09/14
|19.55
|0.5
|2.56%
|1.0
|2021/11/02
|15.6
|0.2
|1.28%
|0.8
|2020/11/24
|14.65
|0.3
|2.05%
|0.0
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