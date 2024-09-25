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鉅亨速報

盤後速報 - 雙喜(5516)次交易(26)日除權息0.5元，參考價19.32元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08


雙喜(5516-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.3元，合計股利0.5元。

首日參考價為19.32元，相較今日收盤價20.10元，權息值合計為0.78元，股息殖利率1.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 20.10 0.2 1.0% 0.3
2023/09/15 32.3 0.5 1.55% 1.0
2022/09/14 19.55 0.5 2.56% 1.0
2021/11/02 15.6 0.2 1.28% 0.8
2020/11/24 14.65 0.3 2.05% 0.0

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