盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(26)日除息17.68元，參考價856.32元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08
亞德客-KY(1590-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.68元。
首日參考價為856.32元，相較今日收盤價874.00元，息值合計為17.68元，股息殖利率2.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/26
|874.00
|17.68314
|2.02%
|0.0
|2023/09/26
|981.0
|13.11805
|1.34%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
|2021/06/16
|983.0
|9.1623
|0.93%
|0.0
|2020/09/03
|694.0
|4.7347
|0.68%
|0.0
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