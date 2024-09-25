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鉅亨速報

盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(26)日除息17.68元，參考價856.32元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08


亞德客-KY(1590-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.68元。

首日參考價為856.32元，相較今日收盤價874.00元，息值合計為17.68元，股息殖利率2.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 874.00 17.68314 2.02% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0
2021/06/16 983.0 9.1623 0.93% 0.0
2020/09/03 694.0 4.7347 0.68% 0.0

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