永佳捷電梯許作名：暫時不受打房影響 估今年績達成率可達9成

永佳捷電梯董事長許作名表示，今年受惠政府推出青年優惠房貸利率，營建業熱絡，暫時不受打房政策影響，從 8 月的實績來看，預估今年業績達成率可以達 9 成以上，且今年訂單 13.5 億元，另外，明年第四季登錄興櫃的目標不變。

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許作名表示，早期電梯是舶來奢侈品，現在則是普及的升降設備，過去電梯廠要達到生產第 1 萬台電梯的里程碑，可能得歷經 15 至 20 年，不過要達到第 8 萬台新梯出貨則僅需 10 餘年，除市場需求成長外，最關鍵的因素為技術門檻下降，加上技術成熟、工廠自動化設備更為精進。