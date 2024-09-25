盤中速報 - Celestia大漲8.42%，報6.17美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 01:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.42%，最新價格6.17美元，總成交量達1.09億美元，總市值12.91億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：6.91美元，近 1 日最低價：5.65美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.82%
- 近 1 月：-12.02%
- 近 3 月：-20.80%
- 近 6 月：-61.01%
- 今年以來：-61.97%
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