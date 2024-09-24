鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.87億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅27.7%；Arweave(AR)24小時跌幅16%；SLP(SLP)24小時跌幅13.6%。

‌



近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅21.9%；TRU(TRU)近一週漲幅7.98%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅4.6%。