鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.87億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,624美元，24小時漲跌幅+0.14%；以太幣(ETH)現報價格2,652.35美元，24小時漲跌幅+0.13%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.21億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.6億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅27.7%；Arweave(AR)24小時跌幅16%；SLP(SLP)24小時跌幅13.6%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅21.9%；TRU(TRU)近一週漲幅7.98%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅4.6%。
近一週跌幅：Ark(ARK)近一週跌幅44.5%；DODO(DODO)近一週跌幅41.7%；Sui(SUI)近一週跌幅35.2%。
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