盤中速報 - Sui大漲8.58%，報1.68美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 03:35
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.58%，最新價格1.68美元，總成交量達2.16億美元，總市值44.98億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.69美元，近 1 日最低價：1.49美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.19%
- 近 1 月：+55.29%
- 近 3 月：+76.66%
- 近 6 月：-5.80%
- 今年以來：+87.35%
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