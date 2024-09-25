盤中速報 - Bonfida大漲26.46%，報0.37美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 00:05
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過26.46%，最新價格0.37美元，總成交量達0.80億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 212 名。
近 1 日最高價：0.4美元，近 1 日最低價：0.29美元，流通供給量：137,170,406。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.13%
- 近 1 月：+8.90%
- 近 3 月：-4.23%
- 近 6 月：-44.23%
- 今年以來：-18.17%
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