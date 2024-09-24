鉅亨網新聞中心 2024-09-24 18:00

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美國進入降息循環，美元偏向貶值，台幣偏向升值，國際熱錢會陸續前進台股，外資出現連續三天買超就是最好的證明，投資朋友不要錯過這波資金行情。台股面臨季線反壓，難免震盪，這邊整理是好事情，後面帶量站上季線，多方會更強勢，操作上只要留意均線乖離率，只要股價離 10 日線乖離率來到 20%，不要過度追價，等拉回才找佈局機會，現在要操作股價在月線以上的個股，才容易受到資金青睞。

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【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，8 月營收年增 76%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~273 元，持股大賺 + 111%，翻倍大獲利，一張大賺 14 萬，十張大賺 140 萬，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

【光的方向 - 聯光通】，最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 62.85%，對照上詮，上半年虧損 0.03 元，股價 17X 元，聯光通上半年已經獲利 0.51 元，股價才 39.95 元，比價空間非常大，超級黑馬飆股，股價剛站回月線轉強開始佈局，今天迎接第三根漲停，持股 30~39.95 元，持股已經獲利 + 33%，跟著蘇建豐低檔布局就是簡單大獲利。

【新材料飆股 - 達興材料】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，股價連續三天漲停，創下創高，股價 164~267 元，大賺 + 62%，獲利出清，一張賺 10 萬，十張賺 100 萬，重點是跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利，資金收回佈局達興材料第二，繼續搶錢，大家一定要跟上。

最新佈局【達興材料第二】，玻璃基板材料概念，股價回測後轉強，突破後會海闊天空，今天迎接第二根漲停，潛在上漲空間 + 30~50%，錯過達興材料，不能再錯過達興材料第二！

蘇建豐不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 540%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！

據說：高爾夫打出一桿進洞的機會只有萬分之一！一桿進洞是一件極為幸運和不容易的事，代表此時你的好運氣正達巔峰。

1 次的努力 = 願意踏出一步

1 次的幸運 = 遇到蘇建豐，專業當靠山

狂賀聯光通大賺 + 33%，達興材料第二來襲，蘇建豐送驚喜，留言「我要 178」，一起賺。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

聯光通漲停~ 聯亞創高~ 達興材料第二創高~ 飆股接連演出~ 你一定要跟上!

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