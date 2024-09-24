中國央行預告降準2碼 陸港股應聲大漲 滬指收復2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 11:41

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中國 A 股三大指數周二（24 日）盤中同步大漲，滬指收復 2,800 點關卡，香港恒生科技指數也飆漲 4%，利多是中國人民銀行（央行）預告降準 2 碼（0.5 個百分點）。

創業板指周二盤中大漲 3.45%，滬指勁漲 2.38%，深成指驟漲 2.58%，恒生科技指數狂漲 4% 至 3,846.46 點，恒生指數的漲幅也來到 3%。

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中國國務院新聞辦公室周二上午舉行記者會，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高品質發展有關情況，同時推出多項政策，加大貨幣政策調控強度，進一步支持經濟穩增長。

中國央行總裁潘功勝在記者會上宣布，近期將下調存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25～0.5 個百分點。

他進一步表示，將降低中央銀行政策利率，7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 降為 1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

在房貸方面，潘功勝說，將降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比率，具體是：

一、引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預估平均降幅大約在 0.5 個百分點左右。

二、全國層面二套房貸最低首付比重由 25% 調低到 15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比率。

對此，中原地產首席分析師張大偉表示，當前存量房貸平均利率大約在 3.92%，此次央行降低 50 個基點，如以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年還款方式計算，每月月供減少大約 280 元，30 年可以減少利息支出共 10 萬元。