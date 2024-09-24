中國央行放大招：近期將降準0.5個百分點 放錢人民幣1兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 09:40

‌



中國國務院新聞辦公室周二（24 日）舉行記者會，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，近期將降低存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元。

香港恒生指數周二早盤應聲大漲 2.4%，恒生科技指數勁揚 3%，A 股三大指數也同步走高，其中滬指漲 1.01%



國務院新聞辦公室周二上午舉行記者會，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高品質發展有關情況，同時推出多項政策，加大貨幣政策調控強度，進一步支持經濟穩增長。

‌



潘功勝在記者會上宣布，近期將下調存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25～0.5 個百分點。

他進一步表示，將降低中央銀行政策利率，7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 降為 1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

在房貸方面，潘功勝說，將降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比率，具體是：

一、引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預估平均降幅大約在 0.5 個百分點左右。

二、全國層面二套房貸最低首付比重由 25% 調低到 15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比率。

對此，中原地產首席分析師張大偉表示，當前存量房貸平均利率大約在 3.92%，此次央行降低 50 個基點，如以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年還款方式計算，每月月供減少大約 280 元，30 年可以減少利息支出共 10 萬元。

國家金融監督管理總局局長李雲澤則表示，目前高風險機構集聚的地區，都已經形成了具體改革化解方案，正按照一省一策，穩妥有序地推進實施，並指導銀行保險機構積極配合化解房地產和地方政府債務風險。

李雲澤指出，當前中國金融業尤其是大型金融機構，經營穩健，風險可控。伴隨房地產地方債以及中小金融機構三大風險逐步化解，金融風險正在穩步收斂，金融監管總局將堅決守牢不發生系統性金融風險的底線。