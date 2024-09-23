CUBE卡新推第六大權益「來支付」 LINE Pay消費享2%小樹點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 19:35

‌



國泰世華 CUBE 卡 2024 年第四季權益回饋通路出爐！看準第三季 LINE Pay 領券活動深受喜愛，第四季除現有五大權益方案 (玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、慶生月) 之外，更順應卡友消費需求推出「來支付」第六大權益，滿足卡友日常消費所需。

「來支付」是 CUBE 卡首次針對 LINE Pay 消費回饋推出的全新權益方案，卡友持 CUBE 卡綁定三大國際行動支付 (Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay 擇一)，即可切換至「來支付」權益方案，使用 LINE Pay 消費享 2% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限。回饋通路更多的同時，玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選等權益亦持續擴增通路並享最高 2% 至 3.3% 回饋無上限。

‌



除全新權益外，進入年末旅遊旺季，CUBE 卡瞄準旅遊消費需求，於第四季「趣旅行」權益精選卡友熱門 20 大航空公司、指定 3 家全球連鎖飯店、各大訂房平台及國內旅行社等通路，海外實體消費 (含國外餐飲、住宿到店付款等) 亦不分國別。此外，更新增指定日本知名遊樂園 (含官網門票預訂)、Apple 錢包交通卡儲值 (SUICA/PASMO/ICOCA)、Uber、Grab 等，多元旅行相關通路皆享最高 3.3% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限。

主打國內餐飲、指定百貨、藥妝店、外送平台等指定通路的「樂饗購」權益，本季回饋通路首度加入小額支付收費之餐廳 (含括早餐店、連鎖飲料店、小型餐廳等店家) 回饋，擴大卡友美食地圖。同時，將同屬餐飲性質的連鎖速食店「麥當勞」，從「集精選」權益調整至「樂饗購」權益，讓愛吃美食的饕客們不需多想，只要切換「樂饗購」權益方案，就能輕鬆享受美食並獲最高 3.3% 回饋無上限。

「集精選」權益則持續深耕超市、量販等日常生活消費場域，且觀察國人對日本餐飲食材的喜愛，特別新增超人氣日系超市 LOPIA，自 10/1 起卡友只要選定「集精選」權益方案，即可享筆筆消費 2% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限，滿足卡友歲末採買的各式需求。