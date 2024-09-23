盤後速報 - 公準(3178)次交易(24)日除息2.25元，參考價86.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 17:05
公準(3178-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.25元。
首日參考價為86.55元，相較今日收盤價88.80元，息值合計為2.25元，股息殖利率2.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/24
|88.80
|2.25
|2.53%
|0.0
|2023/09/12
|100.0
|2.5
|2.5%
|0.0
|2022/08/17
|65.0
|1.0
|1.54%
|0.0
|2021/09/23
|63.9
|1.2
|1.88%
|0.0
|2020/07/21
|52.9
|0.7
|1.32%
|0.0
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