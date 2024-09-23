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鉅亨速報

盤後速報 - 公準(3178)次交易(24)日除息2.25元，參考價86.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 17:05


公準(3178-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.25元。

首日參考價為86.55元，相較今日收盤價88.80元，息值合計為2.25元，股息殖利率2.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 88.80 2.25 2.53% 0.0
2023/09/12 100.0 2.5 2.5% 0.0
2022/08/17 65.0 1.0 1.54% 0.0
2021/09/23 63.9 1.2 1.88% 0.0
2020/07/21 52.9 0.7 1.32% 0.0

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