18.8%！陸8月青年失業率再創歷史新高 專家直指兩大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 15:39

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中國經濟持續復甦乏力，上月青年失業率再創新高，分析師最新指出，受經濟放緩和限制性招聘政策的影響，中國 8 月青年失業率攀升至去年 12 月新統計方式上路以來的最高水位。

根據中國國家統計局上週五 (20 日) 公佈的數據，中國 16 歲至 24 歲非在校學生的失業率上月升至 18.8%，這一比例高於 7 月的 17.1% 和 6 月的 13.2%。中國上月各年齡層的城鎮失業率上升 5.3%，7 月增幅為 5.2%。

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中國去年下半年多數時間暫停發布青年失業率數據，同時重新評估計算方法。最新的青年失業率不包括仍在學學生，此舉反映出在競爭更加激烈的就業市場中，越來越多的人追求高等教育。

滙豐 (HSBC) 首席經濟學家 Dan Wang 說:「年輕人越來越難像從前找到高薪工作，因過去 3 年曾吸收許多應屆畢業生的高附加價值城市服務業，尤其是房地產、金融和 IT 行業，出現了大幅萎縮。」

在中國經濟不景氣下，青年失業率也受到限制性招聘政策的影響。由於在中國解僱工人的難度和成本，企業拒絕聘用剛畢業的大學畢業生。

中國市場研究集團創辦人雷小山 (Shaun Rein) 說:「許多企業現在都拒絕聘用剛畢業的大學畢業生，他們擔心經濟若持續低迷，一年後恐被迫裁員，將帶來成本和法律上的困難。因企業必須支付 N(年資)+2 的資遣費，2 年年資的員工，必須提前 30 天通知加上 2 個月的工資。這是昂貴的，所以沒有人想現在解僱任何人或僱用新的人。」

雷小山指出，這就是為什麼總體失業率沒有那麼糟糕，但青年失業率卻如此之高的原因。

馬來亞銀行宏觀研究主管 Erica Tay 說，在每年夏天的大學畢業季，失業率通常還要更高。

她告訴《CNBC》說：「在上一波大學畢業生充分就業之前，新的競爭進入了市場，這種堆積增加滯後或是頑固性、長期失業的風險。」

在上週五失業數據出爐前幾周，中國也公佈一系列令人失望的經濟數據，零售銷售和工業生產增速低於預期。

儘管越來越多的人呼籲鬆綁政策和採取刺激措施，但中國人民銀行 (央行) 上週五仍維持關鍵基準利率不變，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期 LPR 為 3.85%，均按兵不動，以上 LPR 在下次央行發布 LPR 之前有效。