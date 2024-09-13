弘塑、大量連續大漲之後，還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 19:00

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台股週四大漲 633 點，週五續漲 106 點，但成交量還是只有 2435E，FED 降息之前大概都這樣，但美國八月 CPI 已經降到 2.5%，核心 CPI 則偏高，故降息 1 碼機率高達 70~83%，看來已是定局，9/19 之後也過完中秋，差不多就要變盤向上了

而事實上，台股周三 (9/11) 才剛寫下 2355E 的窒息量，但那天的台積電相關設備股、水冷股與車用股就很強勢，那天我剛好寫了一篇文章就是告訴大家未來主流就不脫這三組，昨天設備股、水冷股大漲，今日設備股延續漲勢，水冷股休息換車用股接棒大漲，這些強勢組群還沒等中秋，就已經偷偷先變盤了

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大華國際投顧鄭瑞宗表示，台積電設備股 3131 弘塑昨日漲停，今日再漲 1.8% 達 1950，離 2140 高點不遠了，這次大漲是因為公司大幅度上修明年的出貨，今年出 100 台，明年上修至 150~200 台，台積電 COWOS 要擴產一倍就是要靠弘塑，弘塑被台積電訂單追著跑，這次大幅度上修，是最大贏家。而上修的主因是找到外包廠協助代工，外包廠將同步受惠，其中 2070 精湛就是弘塑外包廠之一，八月營收大增 68%，第四季會有強勁成長，明年受惠弘塑代工訂單業績將大好，股價也連鎖兩根漲停，化身全新妖股

3167 大量也講很多次了，經台積電認證，COWOS 設備剛出貨給日月光，第四季一路出一路旺，明年出貨成長 300%，EPS 上看 8~10 元，大量是新打入台積電供應鏈的廠商，PE 還不高，後面還有一波 PE 調升的大行情，那波往往是漲數倍的主升段，這次自 99.5 拉回到 75 元就是最佳買點，這兩天一下子就漲回 93 元

市場最強主流仍是台積電供應鏈，因台積電每年一兆的資本支出太驚人，其中 COWOS 相關廠商都以台廠為主，將持續扮演台股最強指標，剛提到我們會員已經賺兩根漲停的新妖股，就是弘塑設備代工廠精湛，股價呈現一飛衝天的走勢，當初 (6706-TW) 惠特就是說拿到 (6187-TW) 萬潤代工訂單，股價自這波自 50 一路漲到 161，今天還在漲停。COWOS 設備外溢效應正積極顯現中，今日我帶領達人家族會員再買進另外一檔設備新妖股 4XXX，這家公司是另外一家台積電設備大廠的外包廠，也將承接其代工訂單，將追隨惠特、精湛腳步變身最強妖股，千萬不要錯過

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弘塑、大量、竹陞科大漲！弘塑外包廠 2XXX 更是真妖股

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師