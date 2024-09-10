9月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:00

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美國經濟數據疲弱，引發市場震盪，盤勢偏弱就是先觀察止跌訊號；台股跟著震盪回測，龍哥一再提醒大家，盤勢偏弱，就是先等待止跌訊號，保留現金不要增加持股，控制風險，站穩 21163 點才會正式止跌，展開反彈行情，沒有訊號就不要動作。

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【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~218 元，持股大賺 + 69%，一張就大賺將近 9 萬元，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

最新佈局【矽光子尖兵】，上半年獲利優質生，持續開發光通訊產品，400G 和 800G 會開始貢獻營收和獲利，股價回測月線後轉強，先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30~50%，想要跟上，就私賴我！

【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。

【新主力股 - 長華 (8070-TW)】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，價差操作賣一半獲利放口袋，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！

盤勢震盪要更冷靜判斷，跟著蘇建豐，安心獲利，9 月飆股聯亞大漲特漲，下一檔矽光子尖兵不能錯過，想要跟上，就私賴我！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

9 月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊

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