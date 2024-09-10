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台股

9月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:00

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9月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊。(圖:shutterstock)

美國經濟數據疲弱，引發市場震盪，盤勢偏弱就是先觀察止跌訊號；台股跟著震盪回測，龍哥一再提醒大家，盤勢偏弱，就是先等待止跌訊號，保留現金不要增加持股，控制風險，站穩 21163 點才會正式止跌，展開反彈行情，沒有訊號就不要動作。

大華國際投顧蘇建豐指出，盤勢震盪，優先留意產業趨勢往上的族群，半導體還是營收最穩定的族群，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都可以留意，8/26 跟投資朋友特別推薦矽光子族群，果然大漲特漲，聯均 (3450-TW) 大漲到被處置，聯亞 (3081-TW) 大漲到被處置，可以留意創威 (6530-TW)，華星光(4979-TW)，眾達 - KY(4977-TW)，前鼎(4908-TW) 等。


股價站穩月線，相對強勢的個股也是要優先關注的部分，原相 (3227-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，全新(2455-TW)，東陽(1319-TW)，胡連(6279-TW)，富世達(6805-TW)，怡利電(2497-TW)，耿鼎(1524-TW) 等。

【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，今天股價再創高，股價 129~218 元，持股大賺 + 69%，一張就大賺將近 9 萬元，超級大獲利，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

最新佈局【矽光子尖兵】，上半年獲利優質生，持續開發光通訊產品，400G 和 800G 會開始貢獻營收和獲利，股價回測月線後轉強，先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30~50%，想要跟上，就私賴我！

【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。

【新主力股 - 長華 (8070-TW)】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，價差操作賣一半獲利放口袋，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！

【新材料飆股 - 達興材料 (5234-TW)】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，股價高檔震盪，隨時要創高，持股就是續抱要繼續拉開獲利，潛在上漲 + 30~50%，繼續搶錢！

盤勢震盪要更冷靜判斷，跟著蘇建豐，安心獲利，9 月飆股聯亞大漲特漲，下一檔矽光子尖兵不能錯過，想要跟上，就私賴我！

【Line ID】@lung88988

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

9 月飆股聯亞當之無愧，繼續創高，下一檔矽光子尖兵，準備攻擊

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

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ID:@lung88988

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趨勢分析大華國際投顧蘇建豐

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東陽1062.91%
全新134-6.29%
台燿172-3.10%
台光電458-4.48%
原相213.50.47%
前鼎1004.49%
眾達-KY82.43.00%
華星光117.53.52%
創威55.62.21%
達興材料177-0.28%

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