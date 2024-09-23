盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.19%，報246元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:52
晶呈科技(4768-TW)23日10:52股價上漲16.5元，報246.0元，漲幅7.19%，成交1,559張。
晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。
近5日股價上漲13.61%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+744 張
- 外資買賣超：+21 張
- 投信買賣超：+611 張
- 自營商買賣超：+112 張
- 融資增減：+381 張
- 融券增減：+1 張
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