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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.19%，報246元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:52


晶呈科技(4768-TW)23日10:52股價上漲16.5元，報246.0元，漲幅7.19%，成交1,559張。

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

近5日股價上漲13.61%，櫃買市場加權指數上漲1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+744 張
  • 外資買賣超：+21 張
  • 投信買賣超：+611 張
  • 自營商買賣超：+112 張
  • 融資增減：+381 張
  • 融券增減：+1 張

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