盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額75.18億
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 13:04
台股今日光電業類股表現強勁，20日13:04相關指數上漲2.2%，總成交額75.18億元，大盤占比6.29%。
該產業上漲家數20、下跌家數22、平盤家數6。領漲個股安可(3615-TW)20日13:01股價上漲2.85元，報31.45元，漲幅9.97%。
光電類指數近5日上漲4.24%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.24%
|+2.15%
|近一月
|+4.93%
|-0.42%
|近三月
|+16.43%
|-0.33%
|近六月
|+23.91%
|+6.67%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宏易(4530)股價拉至漲停，漲停價10.45元，成交528張
- 盤中速報 - 千附精密(6829)大跌7.25%，報121.5元
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.5%報10.35元，成交377張
- 盤中速報 - 宏易(4530)大漲8.83%，報10.35元
下一篇