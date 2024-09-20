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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額75.18億

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 13:04


台股今日光電業類股表現強勁，20日13:04相關指數上漲2.2%，總成交額75.18億元，大盤占比6.29%。

該產業上漲家數20、下跌家數22、平盤家數6。領漲個股安可(3615-TW)20日13:01股價上漲2.85元，報31.45元，漲幅9.97%。

光電類指數近5日上漲4.24%，櫃買市場加權指數上漲2.15%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.24% +2.15%
近一月 +4.93% -0.42%
近三月 +16.43% -0.33%
近六月 +23.91% +6.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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安可31.459.97%

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