〈走進中國〉中產愛的港式茶餐廳 風光不再

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 07:31

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時隔 28 年，周星馳知名喜劇電影《食神》在各大影院重映，影片中那碗「黯然銷魂飯」勾起了不少觀眾的食欲。

「很久沒去太興了，才發現廣州所有的太興餐廳都關店了。」有中國網友在社交平台上表示。

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窄門餐飲的數據顯示，目前太興餐廳在中國僅剩 6 家門市，距離 2019 年年底的 58 家相去甚遠。

無獨有偶，香港茶餐廳頂流翠華公布的財報顯示，2023 年度在大灣區關掉 7 間合約到期的門市，中國門市淨減少 3 家，香港淨減少 5 家。

界面財經號《深氪新消費》指出，翠華、太興的窘境，折射出香港茶餐廳的困境：從排隊如潮，到風光不再。

對於業績困境，太興在財報中解釋稱，中國市場餐飲的低價競爭越來越激烈。

據《紅餐網》報導，今年上半年，餐飲市場整體下降 30%～35%，部分品類下跌幅度超過 50%，連剛需的快餐，下滑幅度都超過 25%。

企查查的數據也顯示，今年第 1 季中國註銷和吊銷營運的餐飲企業約 46 萬家，較去年同期猛增 232.6%。

其中位於購物中心的餐飲門市無疑是重災區。正和島曾做過一組數據統計，2015 年全國購物中心場日均客流 4.7 萬人，到了 2023 年，降至 2 萬人。

對於依賴購物中心成長起來的太興來說，購物中心人流量減少，或許是門市客流量減少、業績下滑的直接原因。

與此同時，香港文化的影響力減弱也在拉慢茶餐廳的發展。如今，香港在中國的影響力大不如前，即使是《食神》這樣的經典電影在中國重映，掀起的票房水花也是微乎其微。

這意味著，如果茶餐館沒有改變，當初藉助香港文化完成輸出的茶餐廳，恐怕也會式微。

百度指數提供的數據也證實了這一觀點。數據顯示，自 2016 年以來，茶餐廳的搜索熱度持續下降，幾乎與港片衰落一致。

拋開這些外在因素，以太興為代表的茶餐廳，本身也存在諸多問題。

茶餐廳進入中國市場以後，可謂實現了「甄嬛」到「鈕祜祿氏」的躍級轉變，從在香港類似「沙縣小吃」的平價餐廳，搖身一變，成為高檔餐飲的代表。

據《界面新聞》報導，咨詢公司 Frost &Sullivan 曾統計過連鎖茶餐廳的消費數據，結果顯示中國的客單價在 200 元人民幣以上，是香港的 2.5 倍。

當消費熱情過盛，定位高價的茶餐廳，或許不乏追捧者，然而，隨著新鮮感消逝，過高的價格反而成為掣肘，降低了消費者進店的欲望。