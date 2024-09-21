〈熱門股〉永道-KY業績成長性獲看好 股價頻創新高周漲逾9%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-21 09:10
今年上半年賺回超過半個股本的永豐餘旗下 RFID 電子標籤供應商永道 - KY(6863-TW) 本周股價滾量向前，頻頻改寫新高，周五盤中以 323 元登上巔峰，收盤股價報 285 元，單周漲幅 9.56%。
永道 - KY 的擴張腳步並未止歇，2023 年完成台灣廠的廠房擴建、美國子公司設立、以及越南廠的選址與申設新廠。除了整合現有兩岸產能，未來越南廠完成後，將有更充的生產空間與產能，以滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢，市場需求的成長也將造就永道 - KY 持續成長的機會。
永道 - KY 2024 年 上半年營收 20.71 億元，毛利率 35.07%，年增 5.1 個百分點，稅後純益為 4.15 億元、年增 82%，每股純益為 5.58 元。永道 - KY 2024 年 1-8 月累計營收為 27.76 億元、年增 78.4%。
永道 -KY 本周成交量能挺升，20 日股價留上影線收黑，收盤報 285 元，短線支撐在 5 日線 278.2 元。
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