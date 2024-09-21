〈熱門股〉永道-KY業績成長性獲看好 股價頻創新高周漲逾9%

永道 - KY 的擴張腳步並未止歇，2023 年完成台灣廠的廠房擴建、美國子公司設立、以及越南廠的選址與申設新廠。除了整合現有兩岸產能，未來越南廠完成後，將有更充的生產空間與產能，以滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢，市場需求的成長也將造就永道 - KY 持續成長的機會。