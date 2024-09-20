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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.04%，報10.5524元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:20


截至台北時間20日22:20，美元/挪威克朗上漲0.109點漲幅達1.04%，暫報10.5524點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.80%
  • 近 1 週：-2.48%
  • 近 3 月：-1.10%
  • 近 6 月：-1.81%
  • 今年以來：+3.12%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.65%
  • 美元/新加坡幣相關性0.60，本日上漲0.13%
  • 美元/泰銖相關性0.56，本日上漲0.09%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.32%
  • 澳元/美元相關性-0.63，本日上漲0.35%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.16%

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美元/挪威克朗10.49250.47%
泰銖/美元0.0303310.66%
紐元/美元0.62390.00%
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歐元/美元1.11670.04%

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