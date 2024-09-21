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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報32.93元

鉅亨網新聞中心 2024-09-21 00:30


截至台北時間21日00:29，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報32.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.72%
  • 近 1 週：-1.02%
  • 近 3 月：-9.74%
  • 近 6 月：-8.21%
  • 今年以來：-3.67%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.23%
  • 美元/韓元相關性0.60，本日下跌0.43%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.65，本日下跌0.02%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.27%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日下跌0%

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美元/泰銖32.92-0.51%
韓元/美元0.000749840.00%
紐元/美元0.62410.03%
英鎊/美元1.33170.26%
澳元/美元0.6809-0.06%

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