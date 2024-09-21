外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報32.93元
鉅亨網新聞中心 2024-09-21 00:30
截至台北時間21日00:29，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報32.93點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.72%
- 近 1 週：-1.02%
- 近 3 月：-9.74%
- 近 6 月：-8.21%
- 今年以來：-3.67%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.23%
- 美元/韓元相關性0.60，本日下跌0.43%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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