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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至60元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至60元，調升幅度7.14%。其中最高估值80元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Zillow Group Inc - Class A今(20日)收盤價為65.42元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲2.11%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZG市場預估目標價

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