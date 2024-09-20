外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1336.84元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:10
截至台北時間20日22:10，美元/韓元上漲10.3點漲幅達0.78%，暫報1336.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.34%
- 近 1 週：-0.67%
- 近 3 月：-3.85%
- 近 6 月：-0.72%
- 今年以來：+2.55%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.13%
- 美元/泰銖相關性0.60，本日上漲0%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日上漲0.62%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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