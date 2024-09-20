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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1336.84元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:10


截至台北時間20日22:10，美元/韓元上漲10.3點漲幅達0.78%，暫報1336.84點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.34%
  • 近 1 週：-0.67%
  • 近 3 月：-3.85%
  • 近 6 月：-0.72%
  • 今年以來：+2.55%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.13%
  • 美元/泰銖相關性0.60，本日上漲0%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日上漲0.62%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.13%
  • 英鎊/美元相關性-0.50，本日上漲0.01%
  • 紐元/美元相關性-0.49，本日上漲0.34%

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美元/韓元1331.30.36%
泰銖/美元0.0303310.66%
歐元/美元1.11670.04%
英鎊/美元1.33140.24%
紐元/美元0.6237-0.03%

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