澤倫斯基下周訪美 川普：可能會跟他見面

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-20 10:56

‌



烏克蘭總統澤倫斯基將於下周出席在紐約舉行的第 79 屆聯合國大會，美國前總統、共和黨總統候選人川普周三（18 日）表示，屆時他可能跟澤倫斯基見面。

據《Politico》報導，川普表示，下周可能會跟澤倫斯基會面，但他沒有透露更多細節。

‌



澤倫斯基將於下周出席在紐約舉行的第 79 屆聯合國大會，他將於下周三發表演講，並介紹其所謂的「戰勝計畫」。澤倫斯基上月首次談到了他的「戰勝計畫」，這項計畫的目的，是逼迫俄羅斯結束戰爭。

他表示，希望與美國總統拜登討論這個計畫。澤倫斯基此前表示，他也會跟美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗討論這項計畫。

美國官員本周表示，拜登政府已經獲悉澤倫斯基的計畫，並認為這項計畫可行。

儘管川普和澤倫斯基今年 7 月曾通過電話，但自川普的總統任期（2017 年至 2021 年）結束以來，兩人就沒有當面交談過。

今年 8 月，川普在接受世界首富馬斯克採訪時稱讚澤倫斯基「非常可敬」，但他話鋒一轉，又直言：「沒有人比我對烏克蘭局勢的感覺更糟糕」。

川普一直反對美國持續大規模援助烏克蘭，他認為這是在浪費金錢。此外，川普一直拒絕表態是否希望烏克蘭戰勝俄羅斯。