澤倫斯基下周訪美 川普：可能會跟他見面
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-20 10:56
烏克蘭總統澤倫斯基將於下周出席在紐約舉行的第 79 屆聯合國大會，美國前總統、共和黨總統候選人川普周三（18 日）表示，屆時他可能跟澤倫斯基見面。
據《Politico》報導，川普表示，下周可能會跟澤倫斯基會面，但他沒有透露更多細節。
澤倫斯基將於下周出席在紐約舉行的第 79 屆聯合國大會，他將於下周三發表演講，並介紹其所謂的「戰勝計畫」。澤倫斯基上月首次談到了他的「戰勝計畫」，這項計畫的目的，是逼迫俄羅斯結束戰爭。
他表示，希望與美國總統拜登討論這個計畫。澤倫斯基此前表示，他也會跟美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗討論這項計畫。
美國官員本周表示，拜登政府已經獲悉澤倫斯基的計畫，並認為這項計畫可行。
儘管川普和澤倫斯基今年 7 月曾通過電話，但自川普的總統任期（2017 年至 2021 年）結束以來，兩人就沒有當面交談過。
今年 8 月，川普在接受世界首富馬斯克採訪時稱讚澤倫斯基「非常可敬」，但他話鋒一轉，又直言：「沒有人比我對烏克蘭局勢的感覺更糟糕」。
川普一直反對美國持續大規模援助烏克蘭，他認為這是在浪費金錢。此外，川普一直拒絕表態是否希望烏克蘭戰勝俄羅斯。
民主黨和歐盟擔心，如果川普贏得今年總統大選，他會在上台後停止對烏克蘭的援助。2022 年 2 月烏克蘭戰爭爆發以來，美國是烏克蘭最大援助國。
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