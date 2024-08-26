鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為155元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.97元下修至7.93元，其中最高估值8.26元，最低估值7.45元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.26(8.26)
|10.56
|11.14
|最低值
|7.45(7.45)
|8.41
|9.66
|平均值
|7.88(7.92)
|9.3
|10.39
|中位數
|7.93(7.97)
|9.2
|10.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,510,000
|14,099,000
|15,503,610
|最低值
|12,215,610
|13,016,000
|14,024,000
|平均值
|12,381,340
|13,538,970
|14,605,500
|中位數
|12,396,000
|13,410,000
|14,288,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|17.98
|15.49
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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