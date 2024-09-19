search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.71元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.71元，其中最高估值0.88元，最低估值0.64元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.88(0.88)1.441.291.05
最低值0.64(0.64)0.460.270.32
平均值0.73(0.73)0.720.780.69
中位數0.71(0.7)0.670.760.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.96億38.45億37.12億33.58億
最低值24.62億24.68億24.86億26.86億
平均值26.32億28.40億30.62億30.22億
中位數26.26億27.00億28.42億30.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13---4.27-1.17-0.61
營業收入2.78億9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

相關行情

台股首頁我要存股
Robinhood Markets Inc - Class A23.452.18%

延伸閱讀


Empty