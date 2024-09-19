鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.71元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.71元，其中最高估值0.88元，最低估值0.64元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.44
|1.29
|1.05
|最低值
|0.64(0.64)
|0.46
|0.27
|0.32
|平均值
|0.73(0.73)
|0.72
|0.78
|0.69
|中位數
|0.71(0.7)
|0.67
|0.76
|0.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.96億
|38.45億
|37.12億
|33.58億
|最低值
|24.62億
|24.68億
|24.86億
|26.86億
|平均值
|26.32億
|28.40億
|30.62億
|30.22億
|中位數
|26.26億
|27.00億
|28.42億
|30.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|營業收入
|2.78億
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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