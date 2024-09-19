群創攜手統一開發 市府轉運站導入AI站務員、電子紙導流服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-19 18:56

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統一集團旗下統一開發攜手群創 (3481-TW)、啟耀光電、成輝光電、亞博福爾摩沙，於市府轉運站提供 AI 站務員與電子紙導流新服務，今 (19) 日正式啟動，打造智慧移動與零售標竿場域。

統一開發總經理張國光表示，日新月異的 AI 時代，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光運輸業 AI 應用三大趨勢，此次於市府轉運站提供 AI 站務員，二十國即時翻譯服務，方便旅客查詢，透過面對面的問話，亦可啟動無人雲端導航服務，串聯市府轉運站停車、公車、餐點、景點等資訊，成為市府轉運站新地標。

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群創總經理楊柱祥表示，在 SDIA「智慧顯示產業推動計畫」支持下，群創與統一開發策略合作，瞄準智慧軌交經濟效益。市府轉運站在台灣軌道經濟扮演重要角色，不僅提供多類型公共運輸服務，也將民眾購物、住宿、餐飲及各類社交活動需求，在車站大樓內一次滿足。

因應 5G 高速、低延遲技術普及，群創獨家 32 吋超薄雙面聲控 / 觸控 Kiosk 整合 5G 與 AI 智能客服與翻譯系統，提升遊客即時互動體驗；亞博福爾摩沙開發之智能客服系統整合大語言模型 (LLM)，提供專屬市府轉運站的客服知識優化，能理解和生成接近人類自然語言的應答模式。

另外，群創攜手啟耀光電開發 P0.75 AM miniLED 透明觸控雙面顯示螢幕，高亮度、高穿透率兼具低能耗，綠色節能特色，整合亞博福爾摩沙 AI 即時翻譯字幕與 AI 多語智慧櫃台服務方案，已應用於日本東京及泰國曼谷國際展會，首次導入智慧交通產業。