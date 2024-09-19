新新併委託書大戰 洪士琪駁吳東亮影子董事說喊告林伯翰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 15:37

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新新併闖關股臨會，正上演委託書大戰，新光集團大股東、創始人之一林家第三代林伯翰主張反對合併，對此，新勝、新光實業大股東洪士琪今 (19) 日再度發聲反擊，對於林伯翰指控掏空、賤賣的說法，家族公司將採最嚴厲的法律動作；至於外界質疑吳東亮是「影子董事」，洪士琪強調「錯！完全沒有的事」，新經營團隊重視公司治理，接手一年多來都是一步一步地走，人事調動亦是往上，向好的方向發展。

洪士琪憶及過去 1 年多來，剛開始接手時的一片混亂，包括巨額虧損、人員浮動、疑似圖利或掏空的官司及新聞不斷，還有增資等各種壓力，新經營團隊堅守公司治理下默默地做了相當多的努力，因此明顯的感受到主管機關對經營團隊的態度，從默默的觀望到對團隊的鼓勵，對新團隊是放心的，也重拾信任，感謝主管機關的認可。新團隊在新壽的經營管理能力受到主管機關的肯定，這對未來合併後的成長也具有關鍵性的影響。

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林伯翰對新光金董事們提出多項控訴，包括掏空或賤賣，洪士琪直言，這些不實指控、似是而非的言論，抹煞了新光金董事們經營的努力及合併案的推動，家族公司將會對其提起最嚴厲的法律動作。

對於林伯翰質疑合併的對象，洪士琪提及，這要追溯至 2 年前，為許澎時代，當時董事會提到評估合併的可行性，不見得是新新併，13、14 席董事中約有 11 人同意，洪士琪也感到訝異這麼多董事支持，雖然他提出台新是很好的對象，但大家最終決議評估台新「等」金控公司，開始推動後就有篩選出幾家符合條件的對象，大約有 4 家金控和 1、2 家銀行，建議對象中卻沒有中信金。

洪士琪說，過程中有很多討論，有人說為什麼不找玉山等金控，但事實就是沒有人來，這幾家裡面只有台新來函好幾封，因此，前獨董林美花等人 (不含許永明) 就表示，台新有來信，是否應該先接觸，所以很自然地延續到今天，至於外界質疑為何不找海外買家，洪士琪認為，海外禿鷹更多、更危險，可能造成更多困擾，也不是主管機關所樂見。

洪士琪表示，如果你是新光集團員工同仁，看到過去幾周另一家金控的動作，會不會擔心害怕，合併後會有文化衝突。他強調，不論是新光或台新，起碼人在這裡，還是在原崗位做事。

洪士琪說，新經營團隊進來這一年多來，人事調動都是往上的，向好的發展，至於外界質疑的吳東亮在後面是否為影子董事，他直言「錯！完全沒有」，若有早就出現人事大地震了，同仁都是按規矩按流程，依照制度一步一步地走，對方質疑的關係人問題，都是完全沒有的事。