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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2%，總成交額21.91億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:04


台股今日建材營造業類股表現強勁，19日10:04相關指數上漲2%，總成交額21.91億元，大盤占比1.9%。

該產業上漲家數48、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股名軒(1442-TW)19日10:04股價上漲4.6元，報75.9元，漲幅6.45%。

建材營造近5日上漲3.15%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +3.15% +3.08%
近一月 -9.04% -3.0%
近三月 -0.97% -4.74%
近六月 +30.75% +9.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21899.41.02%
名軒75.66.03%

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