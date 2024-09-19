盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2%，總成交額21.91億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:04
台股今日建材營造業類股表現強勁，19日10:04相關指數上漲2%，總成交額21.91億元，大盤占比1.9%。
該產業上漲家數48、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股名軒(1442-TW)19日10:04股價上漲4.6元，報75.9元，漲幅6.45%。
建材營造近5日上漲3.15%，集中市場加權指數上漲3.08%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.15%
|+3.08%
|近一月
|-9.04%
|-3.0%
|近三月
|-0.97%
|-4.74%
|近六月
|+30.75%
|+9.05%
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