盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額206.94億
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 13:34
台股今日半導體業類股表現疲軟，18日13:33相關指數下跌2.02%，總成交額206.94億元，大盤占比18.32%。
該產業上漲家數24、下跌家數65、平盤家數4。領跌個股創惟(6104-TW)18日13:30股價下跌8.5元，報126.5元，跌幅6.3%。
半導體類指數近5日上漲3.54%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.54%
|+3.55%
|近一月
|-3.46%
|-0.44%
|近三月
|-7.4%
|-0.96%
|近六月
|-0.06%
|+7.59%
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