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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額206.94億

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 13:34


台股今日半導體業類股表現疲軟，18日13:33相關指數下跌2.02%，總成交額206.94億元，大盤占比18.32%。

該產業上漲家數24、下跌家數65、平盤家數4。領跌個股創惟(6104-TW)18日13:30股價下跌8.5元，報126.5元，跌幅6.3%。

半導體類指數近5日上漲3.54%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.54% +3.55%
近一月 -3.46% -0.44%
近三月 -7.4% -0.96%
近六月 -0.06% +7.59%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21678.84-0.78%
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