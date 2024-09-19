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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額17.14億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04


台股今日文化創意業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.08%，總成交額17.14億元，大盤占比1.7%。

該產業上漲家數15、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股得利影(6144-TW)19日11:55股價上漲8元，報109.0元，漲幅7.92%。

文化創意產業指數近5日上漲3.11%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.11% +2.33%
近一月 -0.4% -1.22%
近三月 +21.95% -2.25%
近六月 +29.92% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21946.241.23%
得利影1097.92%

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加權指數法興(售) 槓桿5.55

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