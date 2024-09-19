盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額17.14億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 12:04
台股今日文化創意業類股表現強勁，19日12:04相關指數上漲2.08%，總成交額17.14億元，大盤占比1.7%。
該產業上漲家數15、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股得利影(6144-TW)19日11:55股價上漲8元，報109.0元，漲幅7.92%。
文化創意產業指數近5日上漲3.11%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.11%
|+2.33%
|近一月
|-0.4%
|-1.22%
|近三月
|+21.95%
|-2.25%
|近六月
|+29.92%
|+5.36%
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