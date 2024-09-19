外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.15%，報1334.23元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 09:30
截至台北時間19日09:30，美元/韓元上漲15.1點漲幅達1.15%，暫報1334.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.23%
- 近 1 週：-1.40%
- 近 3 月：-4.32%
- 近 6 月：-1.27%
- 今年以來：+1.98%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.45%
- 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日上漲0.47%
- 美元/泰銖相關性0.63，本日上漲0.45%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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