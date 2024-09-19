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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1329.27元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 14:20


截至台北時間19日14:20，美元/韓元上漲10.2點漲幅達0.77%，暫報1329.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.23%
  • 近 1 週：-1.40%
  • 近 3 月：-4.32%
  • 近 6 月：-1.27%
  • 今年以來：+1.98%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.03%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日上漲0.14%
  • 美元/泰銖相關性0.63，本日上漲0.36%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.14%
  • 英鎊/美元相關性-0.57，本日上漲0.27%
  • 紐元/美元相關性-0.53，本日上漲0.21%

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美元/韓元1327.660.65%
泰銖/美元0.0301480.67%
歐元/美元1.11410.23%
英鎊/美元1.32430.29%
紐元/美元0.62440.65%

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