盤中速報 - Sui大漲13.74%，報1.32美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 08:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過13.74%，最新價格1.32美元，總成交量達1.93億美元，總市值35.37億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：1.14美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.69%
- 近 1 月：+40.64%
- 近 3 月：+44.94%
- 近 6 月：-23.88%
- 今年以來：+37.44%
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